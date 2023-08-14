Российский аппарат два раза скорректировал траекторию на пути к Луне

Автоматическая станция «Луна-25», направляющаяся к Луне, успешно скорректировала свою траекторию во второй раз. Об этом рассказал Александр Иванов, высокопоставленный представитель Роскосмоса, на важном событии — Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» состоялся в начале августа. Уже 12 августа аппарат провёл свою первую коррекцию траектории. В планах — выход на окололунную орбиту к 16 августа и мягкая посадка на Луну к 21 августа.

Цель «Луны-25» заключается в освоении техники мягкой посадки на Луну. Если все пойдёт как задумано, это станет первой успешной миссией такого вида. Основная задача станции — изучение внутренней структуры Луны, исследование природных ресурсов, таких как вода, и анализ воздействия космических факторов на поверхность спутника.

«Луна-25» оборудована несколькими камерами, которые будут снимать процесс посадки, панорамы Луны с высокой динамикой диапазона и оседающую пыль для более детального изучения. Съёмка будет проходить как по заранее заданной программе, так и по командам с Земли.