Российский астроном рассказал о редком солнечном событии

Выброс тяжёлых солнечных частиц, который произошёл ночью, достиг Земли, и это довольно редкое явление, сообщил Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По его словам, около 6 утра Земля подверглась удару тяжёлыми частицами от Солнца, в основном высокоэнергетическими протонами. Такое событие случается нечасто.

Энергия этих частиц, если перевести её в температуру, достигнет около одного миллиарда градусов. Сейчас потоки таких частиц в 10 тысяч раз выше обычного уровня и останутся на этом уровне ещё 2-3 дня, пояснил Богачёв. Хотя эти частицы не могут проникнуть к поверхности Земли, радиационный фон в околоземном космическом пространстве сейчас крайне неблагоприятен, особенно для спутников на высоких орбитах.

Удар произошёл из-за двойной солнечной вспышки, близкой к X-классу, случившейся около полуночи в активной области 3697. Это первое событие такого рода, созданное данной областью при её текущем прохождении мимо Земли. Область всё ещё находится близко к линии Солнце-Земля, и через двое суток возможно плазменное воздействие с магнитными бурями, добавил учёный. Протонные частицы достигают Земли за час, а плазменным облакам требуется около двух дней.