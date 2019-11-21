Российский автомат вселил ужас в американцев

Оружие было разработано специально для подразделений Федеральной службы безопасности России. Автомат эффективен при контртеррористических операциях и освобождении заложников. Впрочем, как отмечает автор материала в National Interest, оружие обладает тактической универсальностью. На это указывают три вида пуль: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль. По мнению журналиста, «убойные» патроны не оставляют противнику шансов продолжать бой.

Российский эксперт, комментировавший американский материал, добавил, что ШАК-12 — это оружие для профессионалов. Оно требует высокого уровня подготовки, однако способно «одним метким выстрелом быстро вырубить бандита или террориста».