Российский банк выпустит собственную криптовалюту

То есть банк выпустит стейблкойн. Так называют криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров. Sbercoin будет использоваться для расчётов за цифровые финансовые активы.

Как пояснило издание«Ведомости», новый российский закон «О цифровых финансовых активах» «разрешает выпускать свои цифровые активы и обменивать их на другие подобные активы».

Сообщается, что Сбербанк уже давно рассматривает техническую и юридическую возможность запуска криптовалюты. А стейблкойн будет меньше подвержен колебаниям курса. При этом у Сбербанка достаточно инфраструктурных мощностей, чтобы обеспечить ликвидность цифровой валюты.

Напомним, закон «О цифровых финансовых активах» запрещает в России использовать криптовалюты как средство платежа.