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Российский беспилотник «Охотник» сделали ещё незаметнее

Теперь его сопло плоское
В сети появились фотографии макета усовершенствованной версии российского тяжёлого ударного беспилотника «Охотник». По ним видно, что аппарат получил изменения в конструкции, которые улучшают его стелс-характеристики.

Макет разместят на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Но даже по фотографиям можно заметить, что «Охотника» оснастили плоским соплом. «Военное обозрение» пишет, что если эта версия аппарата пройдёт испытания, то Россия сможет отчитаться о технологическом прорыве.

Также на макете видно изменение законцовок крыла. Во время первых лётных испытаний «Охотника» они выглядели не так.

Стоит отметить, зарубежная пресса ранее писала, что беспилотнику следовало бы уменьшить количество отверстий в фюзеляже, чтобы улучшить стелс-характеристики. Представленный макет в излишней «дырявости» упрекнуть уже нельзя.

Военное обозрение

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