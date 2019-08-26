Российский беспилотник «Охотник» сделали ещё незаметнее

Макет разместят на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019. Но даже по фотографиям можно заметить, что «Охотника» оснастили плоским соплом. «Военное обозрение» пишет, что если эта версия аппарата пройдёт испытания, то Россия сможет отчитаться о технологическом прорыве.

Также на макете видно изменение законцовок крыла. Во время первых лётных испытаний «Охотника» они выглядели не так.

Стоит отметить, зарубежная пресса ранее писала, что беспилотнику следовало бы уменьшить количество отверстий в фюзеляже, чтобы улучшить стелс-характеристики. Представленный макет в излишней «дырявости» упрекнуть уже нельзя.