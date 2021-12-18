Российский беспилотник показал возможности истребителя

Испытания «Ориона» проходили на крымском полигоне. Беспилотник вооружили управляемой ракетой, ею он сбил аппарат вертолётного типа на дистанции в четыре километра. Как указано в подписи к видео: «Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и могут уничтожать вражеские дроны». «Орион» можно вооружить корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20 и КАБ-50, управляемой планирующей авиабомбой УПАБ-50 и управляемой ракетой Х-50.