Российский беспилотный аппарат впервые погрузился на дно самой глубокой впадины в мире

О достижении пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на Фонд перспективных исследований (ФПИ). Сообщается, что автономный необитаемый аппарат достиг своей цели в 22:34 по московскому времени 8 мая.

В фонде рассказали, что продолжительность миссии без учёта погружения и всплытия составила более трёх часов. Благодаря погружению аппарата на дне Марианской впадины теперь есть вымпел, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, беспилотник заснял морское дно, провёл картографирование и предоставил учёным параметры морской среды.

Отмечается, что российский аппарат использует в системе управления элементы искусственного интеллекта. Благодаря этому он может самостоятельно обходить препятствия и решать различные задачи.

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