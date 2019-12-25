Российский беспилотный трактор для уборки снега научат не задевать автомобили

При этом беспилотник не будет задевать машины и царапать их. Добиться этого поможет технология искусственного интеллекта. Чистить снег, не задевая автомобили, трактор будет с помощью подачи сильной струи воздуха.

Кроме того, машина сможет чистить улицы шампунем, скалывать ледовое покрытие и убирать грязь из труднодоступных мест. Трактор будет сообщать о количестве убранного снега и грязи в каждом дворе. Эти данные будут поступать в платформу «Автодата». Эксперты считают, что беспилотник позволит сократить затраты на уборку на 20% за счёт снижения расходов на человеческий труд.

В 2022 году трактор появится в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях.