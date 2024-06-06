Российский боец назвал эффективное оружие против украинских дронов

Мангуст пояснил, что для борьбы с вражескими БПЛА используются антидроновые ружья и охотничьи ружья с дробью, поскольку поразить беспилотник из другого оружия крайне сложно.

Когда «птичка» близко и нет возможности уклониться, нужно дать ей приблизиться как можно ближе, прежде чем стрелять, к тому же очень важно не промахнуться, так как второго шанса не будет, советует Мангуст.

Он подчеркнул эффективность охотничьих ружей, отметив, что выстрел легко повреждает маленькие роторы дронов, что выводит их из строя.