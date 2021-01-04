Российский боевой робот самостоятельно прошёл заснеженную лесостепь

Как пишет «N+1», испытания проводились в Челябинской области. Их назвали успешными. Во время проверки робот «Маркер», используя систему технического зрения, за полтора часа прошёл путь из точки «А» в точку «Б». Сообщается, что робот может двигаться на одном заряде по пересечённой местности 24 часа, а по дороге с твёрдым покрытием — 48 часов. Теперь разработчики хотят испытать «Маркер» более длинными маршрутами — до 50, 100 и 200 километров.

Платформа боевых роботов разрабатывается в России с 2018 года. Она представляет собой модульную систему. То есть робота можно оснастить чем угодно. Можно установить на него, например, модуль с оптико-электронной системой обнаружения и наблюдения, а также оружие и платформу для запуска беспилотников.