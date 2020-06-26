Российский боевой вертолёт Ми-24 улучшат до уровня современных машин

Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор АО «Рычаг». По его словам, вертолёт Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. В воздух он поднимется уже очень скоро. К заводским испытаниям вертолёт приступит уже в конце 2020 года. Затем начнутся госиспытания.

В модернизированном Ми-24 кабина пилотов оснащена самым современным оборудованием, которое позволит вертолёту летать в любых метеоусловиях. Кроме того, на машине установлен не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны. Он защитит Ми-24 от современных средств поражения. По словам гендиректора АО «Рычаг», оснащение модернизированного вертолёта позволяет ему достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения.

Напомним, серийный выпуск Ми-24 начался ещё в СССР в 1971 году.