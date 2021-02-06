Российский бомбардировщик пострелял «убийцами авианосцев»

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, запуск ракет проводили в рамках испытаний на военном полигоне.

Для испытаний Ту-22М3 оснастили необходимым оборудованием. Самолёт провёл несколько пусков крылатых ракет Х-32. В будущем они составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика. Сообщается, что испытания подтвердили заявленные боевые характеристики ракет. «Точность попадания — "в колышек"», — рассказал источник.

Ракеты Х-32 прозвали «убийцами авианосцев» потому, что они предназначены для поражения надводных объектов. Оружие, впрочем, может уничтожать и наземные цели, в том числе радиолокационные станции. Ракета Х-32 имеет обновлённый жидкостный ракетный двигатель с повышенной тягой и цифровое радиоэлектронное оборудование.