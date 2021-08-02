Российский бомбардировщик-ракетоносец изготовят к 2023 году

По его словам, уже сейчас специалисты делают опытный экземпляр бомбардировщика-ракетоносца. Он должен быть готов к 2023 году.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко говорил, что эскизный проект ПАК ДА утверждён. Финальная сборка самолёта пройдёт на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова.

Стоит отметить, что ПАК ДА не является развитием или модернизацией уже существующих машин. Это новый летательный аппарат. Он спроектирован по схеме «летающее крыло». В новом бомбардировщике-ракетоносце будут применяться стелс-технологии. Самолёт сможет нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие. Максимальная скорость ПАК ДА будет дозвуковой.