Российский бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной пушкой

Как пишет «Российская газета», новое вооружение повысит огневую мощь и дальность стрельбы. Последняя теперь превышает 4000 метров. Конструктор предприятия-разработчика Игорь Зарахович и вовсе утверждает, что данный модуль превосходит по боевым возможностям все аналоги в России, а может, даже и за рубежом. Также пушка способна поражать цели в движении.

«Её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью», — добавил конструктор. По его словам, сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания.

Отмечается, что в «Тайфуне-ВДВ» используется дизельный двигатель «КамАЗ» мощностью 350 лошадиных сил. В 2020 году эта бронемашина даже прошла испытания на Эльбрусе.