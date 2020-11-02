Российский депутат опубликовал рейтинг лояльных к государству IT-компаний

Сам Горелкин уточнил, что рейтинг оценочный и субъективный. IT-компании он разделил на три группы по их отношениям с российскими властями: лояльные, нейтральные и «отмороженные». В основе рейтинга лежит балльная система, в которой один балл — это эпизод взаимодействия компании с российской властью.

Итак к списку лояльных Горелкин отнёс Яндекс, Сбер, Apple и Microsoft. Яндекс, например, недавно раскрыл статистику о передаче персональных данных пользователей государству.

К нейтральным отнесли Mail.ru Group, VK, Telegram, Одноклассники, TikTok и WeChat. К «отмороженным» — Google, Facebook, Instagram и Twitter. Недавно Роскомнадзор, например, требовал от Google прекратить цензуру в отношении российских СМИ. В том же самом обвиняли и другие «отмороженные» площадки.