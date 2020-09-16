Российский дрон назвали технологическим прорывом

Перевод китайского материала сделало издание «ИноСМИ». Авторы пишут, что выполненный по стелс-технологиям беспилотник объединяет в себе функции разведки и нападения.

Немаловажно то, что одна из обязанностей дрона — сопровождение истребителя пятого поколения Су-57. Китайцы считают, что использование беспилотника С-70 в качестве ведомого истребителя создаёт новую модель боя фронтовой авиации Воздушной-космических сил (ВКС) России.

В издании также напомнили, что дрон построен по схеме «летающее крыло», его взлётная масса составляет примерно 20 тонн. Беспилотный аппарат оснащён турбореактивным двигателем. С-70 может разогнаться до полутора Махов. Также дрон обладает радаром с фазированной антенной решёткой и нечувствительной к стелс-технологиям оптико-электронной системой обнаружения целей.

Как подытожили журналисты, С-70 станет и глазами, и ушами, и тяжёлой рукой истребителей пятого поколения.