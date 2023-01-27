Российский двигатель для самолёта SuperJet будет готов до конца 2023 года

Российский двигатель для самолёта SuperJet будет готов до конца 2023 годаОб этом рассказал глава «Ростеха»
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что сертификация двигателей ПД-8 отечественного производства для самолёта SuperJet будет завершена в 2023 году. Проблемы с поставками западных комплектующих начались в связи с санкциями.
Фото: Info-rm.com
По словам руководителя, испытания двигателя, при успешном завершении, предполагают получение сертификата типа. В 2023 году планируется завершить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8.
Также Чемезов отметил, что российские авиапредприятия «работают на пределе». Он подчеркнул, что «в такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты».
Ещё один проект — импортозамещение «Суперджета». В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолёта. Аналогично — с другими системами и агрегатами самолёта.