Российский двигатель для самолёта SuperJet будет готов до конца 2023 года

По словам руководителя, испытания двигателя, при успешном завершении, предполагают получение сертификата типа. В 2023 году планируется завершить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8.

Также Чемезов отметил, что российские авиапредприятия «работают на пределе». Он подчеркнул, что «в такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты».