Российский «Джокер-10» превратили в «охотника» на других дронов

Дмитрий Кузякин, гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР), рассказал, что на дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника.

На «Джокер-10» можно установить до 6 таких труб. Испытания показали, что при выстрелах сам дрон не разваливается и не меняет направление полета. Помимо взрыва, дрон «Джокер-10» может сбивать вражеские коптеры тараном. Это эффективный способ уничтожения воздушных целей, который не требует дорогостоящих боеприпасов.