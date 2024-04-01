Российский «Джокер-10» превратили в «охотника» на других дронов

Опубликовано 01 апреля 2024, 02:15
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Российский «Джокер-10» превратили в «охотника» на других дроновАдаптировали под задачи ПВО
Российские FPV-дроны «Джокер-10» теперь могут выполнять задачи противовоздушной обороны (ПВО), пишет РИА Новост. Они научились поражать вражеские коптеры взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек или таранить их. Это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
Дмитрий Кузякин, гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР), рассказал, что на дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника.
На «Джокер-10» можно установить до 6 таких труб. Испытания показали, что при выстрелах сам дрон не разваливается и не меняет направление полета. Помимо взрыва, дрон «Джокер-10» может сбивать вражеские коптеры тараном. Это эффективный способ уничтожения воздушных целей, который не требует дорогостоящих боеприпасов.