Российский эксперт перечислил способы сдерживания НАТО

Эксперт заявил, что России следует демонстрировать силу для контрсдерживания Запада. Для этого нужны информационное противоборство, развёртывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание новых систем вооружения.

В качестве такого вооружения, которого нет на Западе, Сивков назвал системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 и С-550, танки Т-14 серии «Армата», самолёты Су-57, а также ракетные гиперзвуковые системы. Ещё эксперт упомянул системы «мегаоружия». Это ядерная торпеда «Посейдон» и ракета «Сармат». Сивков призвал проводить больше испытаний этих вооружений, а также создавать мультимегатонные ядерные боевые части.