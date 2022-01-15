Российский эксперт перечислил способы сдерживания НАТО

Наука и технологии
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Российский эксперт перечислил способы сдерживания НАТОВ том числе конкретное оружие
Военный эксперт Константин Сивков перечислил три составляющие сдерживания угрозы Запада.
Эксперт заявил, что России следует демонстрировать силу для контрсдерживания Запада. Для этого нужны информационное противоборство, развёртывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание новых систем вооружения.
В качестве такого вооружения, которого нет на Западе, Сивков назвал системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 и С-550, танки Т-14 серии «Армата», самолёты Су-57, а также ракетные гиперзвуковые системы. Ещё эксперт упомянул системы «мегаоружия». Это ядерная торпеда «Посейдон» и ракета «Сармат». Сивков призвал проводить больше испытаний этих вооружений, а также создавать мультимегатонные ядерные боевые части.
Источник: РИА Новости