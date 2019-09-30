Российский эксперт заявил, что скоро 4G-сеть перестанет справляться с нагрузкой

Слова представителя «Билайна» приводит издание Hi-Tech Mail.ru. «В ближайшие три года 4G не справится с объемом трафика: видео, онлайн-играми и так далее», — сообщил топ-менеджер.

По его мнению, за это время нагрузка на 4G-сети операторов сильно возрастёт. По данным другого эксперта, уже сейчас «более 70% трафика идёт по LTE».

Повышенная нагрузка же может привести к снижению скорости передачи данных. Частично эту проблему решает введение стандарта LTE Advanced. Другие решением могут стать сети 5G. Но пока полноценного их запуска в России не происходит. Военные по-прежнему не хотят отдавать частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, необходимые для 5G, по всей стране.