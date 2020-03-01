Российский эксперт заявил о некомпетентности Илона Маска в военных вопросах

Мнением поделился член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Он утверждает, что беспилотник не может заменить пилотируемый самолёт, в том числе F-35. Если Маск так считает, то он некомпетентен в военных вопросах. «Это предложение дилетанта», — отметил капитан.

Дело в том, что дистанционное управление легко нейтрализовать. Беспилотник можно посадить на чужой территории и использовать против его же создателей.