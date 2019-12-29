Российский флот получил новейший корабль противоминной обороны

В Балтийске уже состоялась церемония поднятия флага на корабле. В ближайшее время морской тральщик начнёт выполнять задачи в составе 68-й бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Корабли проекта 12700 — это тральщики нового поколения. Они созданы для уничтожения морских мин в акватории военно-морских баз. А суда проекта 12700 ещё и способны обнаруживать «умные» морские мины.

«Владимир Емельянов» стал четвёртым кораблём данного типа, принятым в состав флота. Сейчас ещё три корабля проекта проекта 12700 находятся в производстве — «Георгий Курбатов», «Яков Баляев» и «Петр Ильичев».