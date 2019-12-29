Наука и технологии
Вчера 19:29
Российский флот получил новейший корабль противоминной обороны
Может уничтожать «умные» морские мины
Военно-морской флот (ВМФ) России получил от Средне-Невского судостроительного завода новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».
В Балтийске уже состоялась церемония поднятия флага на корабле. В ближайшее время морской тральщик начнёт выполнять задачи в составе 68-й бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота.
Корабли проекта 12700 — это тральщики нового поколения. Они созданы для уничтожения морских мин в акватории военно-морских баз. А суда проекта 12700 ещё и способны обнаруживать «умные» морские мины.
«Владимир Емельянов» стал четвёртым кораблём данного типа, принятым в состав флота. Сейчас ещё три корабля проекта проекта 12700 находятся в производстве — «Георгий Курбатов», «Яков Баляев» и «Петр Ильичев».