Российский флот получил «подводное ЦРУ»

Как пишет «Российская газета», судно передали Министерству обороны России без особой огласки ещё в марте. Такой уровень секретности был обусловлен тем, что «Академика Александрова» строили по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ МО).

В целом, судно относится к вспомогательному флоту и не несёт оружие. Оно имеет систему позиционирования и другое оборудование, которое позволяет «Академику Александрову» оставаться в определённом заданном месте. Там судно может решать широкий круг задач.

При этом задачи тоже засекречены. Как говорил специалист по Военно-морскому флоту (ВМФ) Александр Мозговой, «это настоящее подводное ЦРУ».