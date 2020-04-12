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Российский флот получил «подводное ЦРУ»
Новое судно ВМФ решает целый спектр засекреченных задач
Российский флот получил «подводное ЦРУ». Так эксперты прозвали океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 20183 «Академик Александров».
Как пишет «Российская газета», судно передали Министерству обороны России без особой огласки ещё в марте. Такой уровень секретности был обусловлен тем, что «Академика Александрова» строили по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ МО).
В целом, судно относится к вспомогательному флоту и не несёт оружие. Оно имеет систему позиционирования и другое оборудование, которое позволяет «Академику Александрову» оставаться в определённом заданном месте. Там судно может решать широкий круг задач.
При этом задачи тоже засекречены. Как говорил специалист по Военно-морскому флоту (ВМФ) Александр Мозговой, «это настоящее подводное ЦРУ».