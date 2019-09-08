Российский флот вооружат самообучающимися минными полями

Об этом сообщил Главкомат ВМФ газете «Известия». Испытания комплекса должны завершиться до конца текущего года. Первое время нести его сможет Бе-12, но потом, после доработки, устанавливать комплексы будет можно практически на все классы боевых кораблей, подводных лодок и аппараты стратегической и морской авиации.

Комплекс состоит из роботов-мин и специального командного блока управления. Когда мины попадают в море, они автоматически выстраивают минное поле. Командный блок же объединяет их в одну сеть. Мины оборудованы специальными датчиками и сенсорами, которые позволяют им определять тип корабля, а также отличать «своих» от «чужих».

«Подобные минные поля сегодня будут востребованы в первую очередь в Чёрном море, в акваториях Крыма, где их можно использовать для проведения противодесантных операций», — разъяснил военный эксперт.