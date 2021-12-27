Российский фрегат получит сразу 32 ракеты

Поясняется, что на «Адмирала Чабаненко» поставят четыре установки на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Всего корабль сможет нести 32 крылатых ракеты.

Помимо этого фрегат будет вооружён новейшими морскими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», получит новые радиолокационные станции и другое радиоэлектронное и радиотехническое оборудование.

«Адмирал Чабаненко» выйдет на ходовые испытания в четвёртом квартале 2022 года, по планам.