Российский фрегат Военно-морского флота совершил рекорд

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Северного флота. Поход занесли в Книгу рекордов Вооружённых сил Российской Федерации.

Сообщается, что в составе отряда были фрегат «Александр Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус». Они совершили кругосветное плавание с 26 февраля до 19 августа 2019 года. Это было первое такое мероприятие в современной истории. Во время похода отряд кораблей проводил учения.

В частности, корабли во главе с фрегатом искали подлодки условного противника в центральной части Тихого океана. Для этого использовались гидроакустическое вооружение и противолодочный вертолёт Ка-27. Корабли за плавание преодолели более 42 тысяч морских миль.