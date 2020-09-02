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Российский «Гермес» назвали «убийцей» западных танков
Оружие недавно представили на форуме «Армия-2020»
Американское издание National Interest оценило недавно представленный российский перспективный комплекс «Гермес». Эксперт считает, что комплекс может стать «убийцей» западных танков.
Перевод материала National Interest опубликовало издание «Лента.ру». Автор текста упоминает заявление представителя компании-разработчика «Гермеса». Он говорил, что комплекс может гарантированно уничтожить любой существующий западный танк всего одной сверхзвуковой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью с 20 килограммами тротила. Это показали полигонные испытания.
В National Interest написали, что «Гермес» мог бы занять «особую нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами». Также отмечается, что комплекс мог бы изменить правила игры на арене противотанковых платформ и сделать «американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей».