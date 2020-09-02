Российский «Гермес» назвали «убийцей» западных танков

Перевод материала National Interest опубликовало издание «Лента.ру». Автор текста упоминает заявление представителя компании-разработчика «Гермеса». Он говорил, что комплекс может гарантированно уничтожить любой существующий западный танк всего одной сверхзвуковой ракетой с осколочно-фугасной боевой частью с 20 килограммами тротила. Это показали полигонные испытания.

В National Interest написали, что «Гермес» мог бы занять «особую нишу между высокоточными боеприпасами и артиллерийскими системами». Также отмечается, что комплекс мог бы изменить правила игры на арене противотанковых платформ и сделать «американскую противотанковую систему Javelin совершенно устаревшей».