Российский и китайский способы контроля интернета сравнили

Российский и китайский способы контроля интернета сравнилиРоссия заимствует систему фильтрации интернет-ресурсов у Китая
По мнению автора материала Никиты Логинова, существуют три шага, которые правительство России, подобно китайскому, стало реализовывать с 2000-х годов для контроля поведения пользователей в интернете. Это блокировка сайтов, создание автономного рунета и давление на организации.
В Китае систему контроля за интернет-трафиком ("великий файрвол") начали создавать в 1997 году. Полностью она была внедрена в 2008-м. Включает в себя такая система три пункта: замедление работы некоторых ресурсов и запрет на запуск некоторых из них (YouTube, Twitter и др.), блокирует соединения, направленные на обход фильтрации (IPsec, TLS, VPN-сервисы, Tor), воздействие на компании с угрозами блокировки их сайтов.
В России с 2005 года доступ к интернет-ресурсам ограничивали сначала для противодействия терроризму и экстремизму. Законодательно это тоже в РФ разрешено и, более того, прописано в Конституции (часть 3 статьи 55, часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29). Однако уже в 2012 году осенью был сформирован список запрещённых сайтов и МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и другие ведомства стали иметь возможность блокировать веб-сайты, если на них обнаружится представляющая опасность информация.
Блокируются сайты по IP-адресу или по URL-адресу (правда, во втором случае чаще всего закрывается доступ сразу ко всему ресурсу). Что касается автономного рунета, то законодательно принципы его действия были закреплены в 2019 году. Согласно этому закону, операторы должны устанавливать оборудование для глубокого анализа пакетов и их фильтрации на всех точках обмена трафиком, Роскомнадзор способен блокировать сайты и управлять рунетом, существует возможность применять в рунете национальную систему доменных имён (взамен мировых DNS-серверов). У каждого большого провайдера, такие образом, сейчас есть "технические средства противодействия угрозам", которыми управляет Роскомнадзор.
Также Роскомнадзор периодически обращается к зарубежным сервисам с просьбой о соблюдении российского законодательства. Обычно компании выполняют требования российских властей, что, как считает Никита, связано с их нежеланием потерять прибыль от интернет-рынка России.
В будущем, по словам автора, государство может сильно осложнить работу с запрещёнными интернет-ресурсами в России, возможно, даже полностью заблокировать к ним доступ. Это доказывает опыт Китая. Более того, есть вероятность, что власти будут обязывать граждан устанавливать государственный SSL-сертификат, как уже сделало китайское правительство. Так сетевой трафик будет легко расшифровываться и при желании корректироваться. Никита Логинов подчёркивает, что главная проблема состоит в том, что госцензуру едва ли получится постоянно обходить техническими методами, а многие жители не ещё не замечают, как государство формирует "плацдарм для дальнейших ограничений".