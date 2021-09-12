Российский и китайский способы контроля интернета сравнили

В России с 2005 года доступ к интернет-ресурсам ограничивали сначала для противодействия терроризму и экстремизму. Законодательно это тоже в РФ разрешено и, более того, прописано в Конституции (часть 3 статьи 55, часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29). Однако уже в 2012 году осенью был сформирован список запрещённых сайтов и МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и другие ведомства стали иметь возможность блокировать веб-сайты, если на них обнаружится представляющая опасность информация.

Блокируются сайты по IP-адресу или по URL-адресу (правда, во втором случае чаще всего закрывается доступ сразу ко всему ресурсу). Что касается автономного рунета, то законодательно принципы его действия были закреплены в 2019 году. Согласно этому закону, операторы должны устанавливать оборудование для глубокого анализа пакетов и их фильтрации на всех точках обмена трафиком, Роскомнадзор способен блокировать сайты и управлять рунетом, существует возможность применять в рунете национальную систему доменных имён (взамен мировых DNS-серверов). У каждого большого провайдера, такие образом, сейчас есть "технические средства противодействия угрозам", которыми управляет Роскомнадзор.

Также Роскомнадзор периодически обращается к зарубежным сервисам с просьбой о соблюдении российского законодательства. Обычно компании выполняют требования российских властей, что, как считает Никита, связано с их нежеланием потерять прибыль от интернет-рынка России.

В будущем, по словам автора, государство может сильно осложнить работу с запрещёнными интернет-ресурсами в России, возможно, даже полностью заблокировать к ним доступ. Это доказывает опыт Китая. Более того, есть вероятность, что власти будут обязывать граждан устанавливать государственный SSL-сертификат, как уже сделало китайское правительство. Так сетевой трафик будет легко расшифровываться и при желании корректироваться. Никита Логинов подчёркивает, что главная проблема состоит в том, что госцензуру едва ли получится постоянно обходить техническими методами, а многие жители не ещё не замечают, как государство формирует "плацдарм для дальнейших ограничений".