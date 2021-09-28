Российский Институт стволовых клеток выпустил новую вакцину против коронавируса

Это значит, что «Бетувакс-КоВ-2» будут испытывать на взрослых здоровых добровольцах. В исследованиях поучаствуют 170 человек. Испытания пройдут в два этапа в Санкт-Петербурге и Перми.

Новая вакцина разработана на основе сферических частиц из природного материала, имитирующих вирусные частицы. За основу взяли те части коронавируса, которые содержат поверхностный антиген. «Бетувакс» не встраивается в клетки организма и не имеет генетического материала вируса. Ешё одно преимущество препарата — способность адаптироваться под новые штаммы SARS-CoV-2.

Доклинические исследования вакцины на животных, естественно, были проведены. «Бетувакс» показал на них высокую безопасность и эффективность.