Российский интернет-магазин попал под украинские санкции

Санкции распространяются на юридические лица Wildberries в России, Украине, Беларуси, Польше, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Также санкции были введены против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, её мужа и топ-менеджеров компании. Данные меры подразумевают блокировку активов, запрет на вывод капиталов, прекращение предоставления услуг.

Действие санкций сохранится три года. Почему Украина их ввела, официально не уточняется.

Стоит отметить, что подразделение Wildberries появилось на Украине в 2020 году. Затем украинские СМИ начали писать, что в интернет-магазине за гривны продаются товары с символикой России и портретами Путина. Министр культуры Украины выступил с предложением ввести санкции.