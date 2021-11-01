Российский интернет-магазин продавал товары по рублю из-за ошибки

Продавец сообщил на vc.ru, что после 00:00 1 ноября в двух его магазинах многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. Так, товар стоимостью 989 рублей можно было купить за рубль. Пострадавший утверждает, что за полтора часа пользователи раскупили оба магазина. Мужчина обратился в поддержку Ozon.

Позже СМИ выяснили, что цены снизились почти на 98% более чем на сто товаров разных категорий. В Ozon уже подтвердили сбой. Интернет-магазин сообщил, что исправил ошибку. Купленные ночью товары отправлять покупателям не будут.