Российский интернет-магазин Xcom-Shop начал использовать нейросеть вместо дизайнеров

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Российский интернет-магазин Xcom-Shop начал использовать нейросеть вместо дизайнеровЧто позволяет рисовать баннеры за считанные минуты
Интернет-магазин Xcom-Shop стал первым в России интернет-магазином, который начал использовать в своей бизнес-практике графические элементы, созданные нейросетью MidJourney, сообщается в пресс-релизе компании.
Этот подход не заменил штатных дизайнеров, а скорее позволил сократить нагрузку на них, отмечается в пресс-релизе. Так, благодаря MidJourney был получен ряд баннеров для ключевых разделов магазина, визуальные элементы для постов в пабликах соцсетей и email -рассылок.
MidJourney – это нейросеть, разработанная для генерации изображений на основе текстовых описаний. Она обучена на миллионах готовых пар “текст-изображение” и может создавать качественные изображения, “практически не отличимые от работ профессиональных художников или дизайнеров”, сообщает компания. Процесс создания изображений занимает считанные минуты.