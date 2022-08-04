Российский интернет-магазин Xcom-Shop начал использовать нейросеть вместо дизайнеров

Этот подход не заменил штатных дизайнеров, а скорее позволил сократить нагрузку на них, отмечается в пресс-релизе. Так, благодаря MidJourney был получен ряд баннеров для ключевых разделов магазина, визуальные элементы для постов в пабликах соцсетей и email -рассылок.