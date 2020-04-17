Российский интернет-магазин запустил бесконтактную пост-оплату после получения посылок

Так, по словам представителей компании, деньги будут списываться с карты пользователей уже после того, как курьер доставит заказ. Для того, чтобы новая функция была доступна, пользователю достаточно лишь привязать любую банковскую карту в личном кабинете и при оформлении заказа выбрать вариант “Автосписание при получении” в поле “Способ оплаты”

”В текущих условиях именно e-commerce востребован как никогда. Он дает целым семьям доступ ко всему, что может понадобиться для соблюдения режима самоизоляции в комфортных условиях. Еще до начала режима самоизоляции около 80% заказов были предоплаченными, однако, Ozon ввел новый безопасный и удобный способ и для тех, кто предпочитал рассчитываться после получения посылки, чтобы у них не было дополнительных барьеров для совершения необходимых покупок”, — рассказал директор по клиентской аналитике и клиентскому сервису в Ozon Станислав Кондратьев.