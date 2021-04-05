Наука и технологии
Сегодня в 18:49
Российский интернет-провайдер включил подписку на лицензионные фильмы в тарифы
В пакеты входят также ТВ и интернет
Российский интернет-провайдер «Дом.ru» представил новые пакетные тарифы «Засмотрись». В них уже включена подписка на лицензионные фильмы.
В целом, в тарифные пакеты входят скоростной интернет, более ста телеканалов, новая ТВ-приставка с голосовым поиском и подписка на онлайн-кинотеатры. Провайдер утверждает, что данные тарифы позволяют сэкономить более 40%.
Всего в линейке представлены четыре тарифы. Они различаются скоростью интернет-доступа, количеством телеканалов и кинотеатров, а также дополнительными сервисами.
Что касается ТВ-приставки, то она предоставляется в льготную рассрочку на 36 месяцев, платёж уже включён в стоимость тарифа.
В Санкт-Петербурге, например, стоимость тарифов составляет около тысячи рублей в месяц.