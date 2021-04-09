Российский инженер подал в суд на Huawei, Samsung и Apple

Первоначально Земсков предъявил претензии ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «Эппл Рус» и ООО «Техкомпания Хуавэй» в августе 2020 года. Сейчас рассмотрение иска возобновили.

Инженер утверждает, что является автором и правообладателем изобретения «Способ и система определения местоположения объекта на территории». Эта технология позволяет определить местоположение гаджета по данным о его электромагнитном излучении.

Истец считает, что Apple, Samsung и Huawei используют его изобретение. Компании нарушили исключительные права Земсков, когда начали продавать в России смартфоны с указанной функцией. Это, в частности, iPhone XR, Samsung Galaxy A50 и Honor 7A.

Apple, Samsung и Huawei не прокомментировали ситуацию. Земсков требует от компаний выплатить ему 30 тысяч рублей. Но сумма требований может увеличиться.