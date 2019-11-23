Российский «Искандер» вызвал у Запада «зубовный скрежет»

По мнению специалиста, лучшего оружия в данном сегменте просто не существует. Именно этот факт вызывает у других стран «зубовный скрежет». Эксперт отметил, что перевооружение на «Искандеры» — логичная вещь и является серьёзным фактором в укреплении обороноспособности страны.

Комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, а также важных объектов на дальностях до 500 километров.

Американское издание National Interest ранее писало, что «Искандер» — самое опасное оружие России. Его применение может привести к огромному ущербу для аэродромов, логистических центров и аналогичных объектов. По масштабу повреждений массированное использование «Искандеров» сравнимо с последствием бомбардировок авиации НАТО.