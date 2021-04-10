Наука и технологии
Сегодня в 12:57
Российский истребитель МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой распознавания целей
На базе нейронных схем
Пресс-служба корпорации «МиГ» рассказала, что истребитель МиГ-35 получит интеллектуальную систему распознавания целей на базе нейронных схем.
Эта система уже разрабатывается для самолётов серии «МиГ». В корпорации пояснили, что интеллектуальная система целеопознавания на базе нейронных схем позволит идентифицировать цель по частичному фрагменту.
Также самолёт оснастят системой автоматизированного руления после посадки.
Вчера СМИ сообщили, что на МиГ-35 устанавливают систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать лётчику при принятии решений. Будет также система интегрированного зрения, благодаря которой пилот сможет видеть в сложных метеоусловиях.
Напомним, истребитель МиГ-35 создан для работы в зонах боёв высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) противника.