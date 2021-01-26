Российский истребитель-перехватчик прикрыл Севморпуть

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Сообщается, что истребители новой арктической эскадрильи 98-го отдельного смешанного авиаполка 45-й армии Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) будут дежурить на аэродромах вдоль трассы Севморпути на ротационной основе. Основным пунктом базирования МиГ-31БМ останется Мончегорск.

Заслуженный лётчик-испытатель, полковник Игорь Маликов заявил, что МиГ-31БМ хорошо подходят для полётов в Арктике. Они могут выдержать температуры от –50 до +50, имеют большую дальность полёта, эффективный радиолокатор, новые точные и дальнобойные ракеты. МиГ-31 также может перехватывать цели, летящие с гиперзвуковой скоростью.