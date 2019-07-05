Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Су-27 принадлежит дежурным силам противовоздушной обороны Южного военного округа. Сообщается, что экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к самолёту-разведчику над нейтральными водами Чёрного моря. Это вынудило Р-8А Poseidon тут же изменить направление полёта.
В твиттере телеканала «Звезда» уже появилось видео перехвата, которое им предоставило Минобороны РФ. По словам пресс-службы ведомства, российский истребитель соблюдал все международные правила использования воздушного пространства.
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря:https://t.co/2My4QtDqRL pic.twitter.com/AGAoJ2XJkp— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) July 5, 2019
В июне Су-27 уже выполняли аналогичную задачу. Истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики, также приближавшиеся к границе России со стороны Чёрного и Балтийского морей.