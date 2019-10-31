Российский истребитель перевезли в другой город на собственных колёсах

Су-34 перевезли из города Бутурлиновки в Воронежской области непосредственно в Воронеж. Это запечатлели несколько видеорегистраторов местных автомобилистов. На одном из снимков видно Су-34 без крыльев. Журналисты считают, что крылья были сняты заранее, а данный самолёт принимал участие в военной кампании в Сирии.

В The Aviationist очень удивились столь необычному методу транспортировки истребителя. Как правило для таких целей используется специальная техника. Журналисты предположили, что перевозка Су-34 может объясняться необходимостью ремонта или последующим использованием самолёта в учебных целях.

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