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Российский истребитель пятого поколения отрабатывает беспилотный режим
Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим. В кабине во время полёта лётчик всё же находится, но он только контролирует выполнение всех функций.
Об этом изданию «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Он заявил журналистам, что сейчас происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50 (заводской индекс Су-57).
Напомним, данный истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолёт впервые поднялся в воздух в 2010 году. Су-57 может летать на сверхзвуковой скорости, оснащён современным комплексом бортового оборудования и малозаметен.
Сейчас в России идут испытания истребителя. Ранее Минобороны сообщало, что Су-57 был успешно проверен в Сирии. Массовые поставки истребителей Воздушно-космическим силам (ВКС) России должны начать в этом году.