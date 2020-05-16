Российский истребитель пятого поколения отрабатывает беспилотный режим

Об этом изданию «РИА Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Он заявил журналистам, что сейчас происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50 (заводской индекс Су-57).

Напомним, данный истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолёт впервые поднялся в воздух в 2010 году. Су-57 может летать на сверхзвуковой скорости, оснащён современным комплексом бортового оборудования и малозаметен.

Сейчас в России идут испытания истребителя. Ранее Минобороны сообщало, что Су-57 был успешно проверен в Сирии. Массовые поставки истребителей Воздушно-космическим силам (ВКС) России должны начать в этом году.