Российский истребитель пятого поколения получит новое оружие

По словам представителя корпорации, истребитель сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, но некоторые ещё находятся в разработке.

Также в Ростехе сообщили, что программа Су-57 выполняется в соответствии с утверждённым графиком работ. В частности, идёт реализация государственного контракта на поставку 76 Су-57.

Перед тем, как пойти в серию, истребитель проходит жёсткие и многочисленные испытания военными лётчиками. Сообщается, что провели уже более 3500 полётов.

В «Интерфакс» напомнили, что первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны ещё в конце 2019 года, но он потерпел крушение во время испытательного полёта.