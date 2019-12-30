Российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят новым вооружением

По его словам, сейчас проходят испытания с двигателем, по которому есть отдельная программа. Также уже создана часть новых средств поражения для истребителя. Другая часть ещё находится в разработке.

Напомним, Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые самолёт поднялся в воздух в 2010 году. Аппарат обладает высокой манёвренностью, может летать на сверхзвуковых скоростях, малозаметен и имеет современный комплекс бортового оборудования.

Ранее Минобороны заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии. В этом году был подписан контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России 76 истребителей.