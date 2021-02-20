Российский истребитель с гиперзвуковой ракетой назвали особо опасным

Мнения специалистов приводит «Российская газета». СМИ решили, что Россия разрабатывает миниатюрный вариант гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал» для Су-57. Пока ракета Х-47М2 может применяться на более крупных, чем истребитель пятого поколения самолётах. Это, например, МиГ-31К и бомбардировщик Ту-22М. Эти самолёты могут нести оружие на внешних точках подвески, а Су-57 — во внутренних отсеках.

Зарубежные СМИ также сравнили Су-57 с американским F-22 и китайским J-20, и отметили, что российская самолёт с самого начала создавался как для ударов по целям на земле, так и для миссий «воздух-воздух».

Напомним, скорость ракеты Х-47М2 достигает 10 Махов, а дальность действия — 2000 километров. Она может поражать авианосцы, аэродромы и командные пункты.