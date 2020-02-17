Российский истребитель Су-30 оснастят новой гиперзвуковой ракетой

Точнее, речь идёт о самолётах Су-30МКИ — экспортной модификации для Индии. Новая ракета будет предназначена для уничтожения авиационных комплексов радиообнаружения и наведения. Её разрабатывает российско-индийская компания BrahMos Aerospace.

СМИ также отмечают, что Индия уже давно интересуется ракетами для борьбы с указанными авиационными комплексами. Ранее военные вооружили Су-30МКИ российскими ракетами К-100, но они являются устаревшими.

Новое оружие им на замену во многом будет опираться на технологии Р-37М — ракеты, способной уничтожать цели на расстоянии до 400 километров и двигаться со скоростью около 6 чисел Маха, то есть гиперзвуковой.