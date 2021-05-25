Российский истребитель Су-34 получит возможности штурмовика

О модернизации Су-34 журналистам рассказал источник в авиастроительной отрасли. В ходе улучшения самолёт сможет выполнять новые боевые задачи.

Причина таким изменениям — тот факт, что советский штурмовик Су-25 устаревает. Самолёта ему на замену нет, поэтому в России решили дать функции штурмовика истребителю Су-34М.

«Российская газета» напоминает, что в 2019 году был подписан контракт на строительство 76 модернизированных Су-34. Новая версия истребителя получит более совершенные радар, прицел, систему связи. Кроме того, у самолёта расширится арсенал бомб и ракет, на истребителе появятся три унифицированных контейнера разведки. Это позволит обнаруживать цели в любых погодных условиях на дальних расстояниях.