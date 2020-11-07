Российский истребитель Су-35 назвали одним из лучших в мире

На его востребованность даже не сильно повлияют истребители пятого поколения F-22 Raptor и Су-57, пишет «Российская газета», которая перевела материал.

Эксперт считает, что долголетие Су-35 обеспечивают его универсальность, грузоподъёмность и выдающиеся лётно-технические характеристики. У самолёта есть и обширный арсенал вооружения.

Упоминается, что истребитель способен не только вести воздушный бой, но и атаковать наземные и морские цели с помощью управляемых авиабомб, противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-земля». Су-35 уже показал себя как штурмовик в Сирии.

Американский эксперт пришёл к выводу, что Россия, скорее всего, не откажется от Су-35, даже если вооружится десятками Су-57.