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Российский истребитель Су-35 назвали в США «убийцей»
Американцы оценили видео с учений самолёта
Американское издание National Interest прокомментировало видео минобороны России о недавних учениях Су-35, которые прошли в Карелии недалеко от границы России с Финляндией. Авторы заявили, что ролик показывает: российский истребитель можно назвать «убийцей».
На учениях Су-35 отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от воздушного нападения условного противника. Журналисты отметили, что российский истребитель «сочетает в себе манёвренность с невероятно мощным и универсальным вооружением». Основное оружие Су-35 — ракеты Р-74 класса «воздух-воздух» — позволяют вести истребителю огонь вне прямой видимости.
В National Interest отметили, что самолёт может решать и второстепенные задачи, например уничтожение земных целей. Такое наблюдалось в Сирии.