Российский истребитель Су-35 назвали в США «убийцей»

На учениях Су-35 отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от воздушного нападения условного противника. Журналисты отметили, что российский истребитель «сочетает в себе манёвренность с невероятно мощным и универсальным вооружением». Основное оружие Су-35 — ракеты Р-74 класса «воздух-воздух» — позволяют вести истребителю огонь вне прямой видимости.

В National Interest отметили, что самолёт может решать и второстепенные задачи, например уничтожение земных целей. Такое наблюдалось в Сирии.