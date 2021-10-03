Российский истребитель Су-35 сравнили с американским F-22

Авторы отметили, что американский истребитель-«невидимка» не непобедим. Су-35 они назвали главным конкурентом самолёта. При этом российский истребитель имеет встроенные сенсоры инфракрасного излучения, что позволяет ему находить тепловой след других самолётов. F-22 Raptor же «слеп» в инфракрасном диапазоне.

Кроме того, у американского истребителя нет боковых радаров, которые автоматически наводятся на цель во время маневрирования. Таким образом, самолёту нужно всё время быть направленным на противника, а это делает его очень уязвимым. Эту технологию не установили из-за недостатка финансирования.