Российский истребитель Су-35 сравнили с американским F-22

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Российский истребитель Су-35 сравнили с американским F-22Российский признали более совершенным
В американском издании National Interest вышел материал под заголовком «Российский истребитель Су-35 имеет важное преимущество перед американским F-22 Raptor» («Russia’s Su-35 Fighter Has an Important Edge Over America’s F-22 Raptor»).
Авторы отметили, что американский истребитель-«невидимка» не непобедим. Су-35 они назвали главным конкурентом самолёта. При этом российский истребитель имеет встроенные сенсоры инфракрасного излучения, что позволяет ему находить тепловой след других самолётов. F-22 Raptor же «слеп» в инфракрасном диапазоне.
Кроме того, у американского истребителя нет боковых радаров, которые автоматически наводятся на цель во время маневрирования. Таким образом, самолёту нужно всё время быть направленным на противника, а это делает его очень уязвимым. Эту технологию не установили из-за недостатка финансирования.