Российский истребитель Су-35С упал в Охотское море из-за поломки двигателя

Сообщается, что это был плановый полёт, а причиной падения стал отказ двигателя. Об этом сообщил лётчик, успевший катапультироваться. Поскольку истребитель упал в удалённости от жилого массива, пострадавших нет.

Уже начато расследование с целью выяснения причины отказа двигателя.