Российский истребитель Су-35С упал в Охотское море из-за поломки двигателя

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Российский истребитель Су-35С упал в Охотское море из-за поломки двигателяК счастью, никто не пострадал
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, сегодня, 31 июля 2021 года, в акватории Охотского моря упал многоцелевой истребитель СУ-35С.
Сообщается, что это был плановый полёт, а причиной падения стал отказ двигателя. Об этом сообщил лётчик, успевший катапультироваться. Поскольку истребитель упал в удалённости от жилого массива, пострадавших нет.
Уже начато расследование с целью выяснения причины отказа двигателя.